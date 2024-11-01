Lo que me separa de la izquierda oficial es el corazón

Reflexiones de Rafael Gumucio sobre Venezuela. «Preferiría, por supuesto, que los venezolanos hubieran derrocado solos a su tirano. Pero sé —porque la historia lo enseña— que pocas dictaduras caen sin alguna forma de presión internacional. La chilena no lo hizo. La argentina tampoco. La española menos. Y de todas las salidas posibles después del fraude brutal de julio, esta es de las menos sangrientas.»
La sangre vendrá cuando abandonen Venezuela una vez saqueada y con sus gentes en una miseria aún mayor que la que ya soportan,ojalá me confunda, pero esto acaba en guerra civil.
Lo que se pone en duda es que alguien pueda decidir que alguien es un tirano. Lo que se pone en duda es que alguien que derrota un tirano lo haga por el bien de su corazón.
En este caso, las excusas para derrotar al tirano son absurdas.
En este caso, el objetivo de derrotar al tirano se ha hecho público en menos de 12 horas. Robar el petróleo.
Y además, no es como cuando se invadía África que se hacía para "traer a Dios y la civilización a gente bárbara"; es que directamente las palabras que ha usado son "es NUESTRO petróleo".
Es decir, que no considera a Venezuela un país soberano, sino una extensión del suyo.
Si este es el representante de izquierdas del periódico, imaginarse el nivel.