La pregunta es muy pertinente, y la respuesta corta es: tiene sentido para ciertos intereses y objetivos concretos, pero cada vez menos para el interés general del país. Voy por partes, separando qué lógica tiene, para quién, y por qué empieza a ser un problema estructural.

1. ¿Qué sentido teórico tiene aumentar la alta velocidad centralizada en Madrid?

Desde el punto de vista del Estado central y de la ingeniería clásica de redes, el modelo radial tiene una lógica clara:

🔹 a) Maximizar conectividad con un único nodo

Un sistema radial conecta muchas ciudades con una sola usando menos kilómetros que una red mallada.

usando menos kilómetros que una red mallada. Madrid actúa como hub : desde ahí “todo queda a 2–3 horas”.

: desde ahí “todo queda a 2–3 horas”. Es eficiente en el papel, no necesariamente en la vida real.

🔹 b) Imagen de modernidad y cohesión nacional

El AVE ha sido una herramienta política : “todas las capitales conectadas con Madrid”.

: “todas las capitales conectadas con Madrid”. Da sensación de país moderno, unido y competitivo.

Funciona muy bien como relato, peor como sistema de movilidad cotidiana.

🔹 c) Rentabilidad política inmediata

Inaugurar AVE da votos.

Es visible, medible, fotografiable.

Mucho más “vendible” que arreglar cercanías, que no se nota hasta que falla.

2. ¿Para quién SÍ tiene sentido este modelo?

Aquí está la clave incómoda.

🟢 a) Para Madrid como megaciudad

Refuerza su papel de centro económico, administrativo y laboral .

. Permite absorber talento, empresas y decisiones.

Convierte al resto del país en satélites dependientes.

🟢 b) Para grandes constructoras e ingeniería civil

La alta velocidad es:

Carísima de construir

Carísima de mantener

Es el producto premium de la obra pública.

Cercanías y regionales no dan esos márgenes.

🟢 c) Para fondos inmobiliarios y oficinas

Mantiene la demanda artificial de presencia física en Madrid .

. Sostiene precios del suelo, oficinas y alquileres.

El teletrabajo masivo sería mucho más peligroso para este modelo que el AVE.

3. ¿Dónde empieza a no tener sentido?

🔴 a) No resuelve el problema real de movilidad

El 80–90% de los desplazamientos diarios no son de larga distancia. Son:

Casa–trabajo

Casa–estudios

Área metropolitana

El AVE no sirve para eso.

Invertir miles de millones en AVE mientras Cercanías colapsa es como poner un ascensor de cristal en un edificio con las escaleras rotas.

🔴 b) Aumenta la centralización en vez de reducirla

En teoría: “conecta territorios”. En la práctica: aspira población hacia Madrid.

Facilita:

Que trabajes en Madrid viviendo lejos

Pero no que el trabajo se vaya a donde vive la gente

Resultado:

➡️ Más viajes

➡️ Más dependencia

➡️ Más saturación

➡️ Más fragilidad del sistema

🔴 c) Es energéticamente y materialmente muy exigente

La alta velocidad:

Consume mucha energía por pasajero-km si no va llena

Castiga muchísimo la infraestructura

No escala bien cuando: Suben las frecuencias, suben los pesos, suben los operadores, suben las expectativas

Es un sistema excelente para pocos trenes rápidos, no para una autopista ferroviaria masiva.

4. El problema de fondo: confundir velocidad con solución

España ha confundido durante 30 años:

Ir rápido con vivir mejor

con Conectar capitales con vertebrar territorio

Cuando en realidad:

La vertebración real la dan:

Cercanías fiables

Regionales decentes

Servicios locales

Trabajo distribuido (teletrabajo, sedes descentralizadas)

El AVE:

Une puntos

Pero vacía el espacio entre ellos

5. Entonces, ¿qué sentido tendría HOY invertir en alta velocidad?

Solo tendría sentido si se dieran todas estas condiciones (que no se dan):

📉 Reducir frecuencias y uso intensivo 🔁 Integrarlo en una red mallada, no radial 🛑 No usarlo como sustituto del teletrabajo 🚆 Priorizar Cercanías y media distancia antes 🧭 Usarlo como complemento, no como columna vertebral

Sin eso, aumentar la alta velocidad centralizada en Madrid es acelerar un modelo que ya está tensado, caro y frágil.

6. Resumen claro

Tiene sentido:

Para Madrid

Para constructoras

Para el relato político

Tiene cada vez menos sentido: