Una sentencia sobre la IA provoca advertencias de abogados estadounidenses: tus conversaciones podrían utilizarse en tu contra [ENG]

A medida que la gente recurre cada vez más a la inteligencia artificial en busca de asesoramiento, algunos abogados estadounidenses aconsejan a sus clientes que no traten a los chatbots de IA como confidentes de confianza cuando están en juego su libertad o su responsabilidad legal. Estas advertencias cobraron mayor urgencia después de que un juez federal de Nueva York dictaminara este año que el antiguo director ejecutivo de una empresa de servicios financieros en quiebra no podía ocultar sus conversaciones con la IA a los fiscales...