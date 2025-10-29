Sentencia pionera: el Supremo obliga al Principado a devolver 29.792 euros de Sucesiones a un menor

Una sentencia con fecha del 15 de octubre de 2025 y dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno del Principado de Asturias a devolver 29.792,70 euros a un ovetense menor de edad por el impuesto de sucesiones de su abuela, al estimar un recurso de casación presentado por su padre. La pionera sentencia explica en sus fundamentos de derecho que, al fallecer en 2016 la abuela del recurrente, su padre y uno de los cinco hijos de la mujer aceptó «pura y simplemente la herencia de su madre» y renunció.