La sentencia del 'caso Askabide' avala el acoso ultra a las clínicas de abortos y revela lagunas de la ley para proteger a las mujeres

La sentencia del 'caso Askabide' avala el acoso ultra a las clínicas de abortos y revela lagunas de la ley para proteger a las mujeres

El fallo elogia la actitud de los antiderechos concentrados frente a la clínica de Vitoria y establece que se limitaron a "rezar por la vida y ofrecer su ayuda" actuando "de forma exquisitamente pacífica".

Esteban_Rosador
#5 puedes dar por seguras las denuncias de abogados cristianos.
BlackDog
#4 Seguro que alguien les pondría una denuncia. #6 Denuncia que serían archivadas justamente al igual que en este caso
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Denunciar pueden denunciar, pero no es acoso como dice el titular
Esteban_Rosador
Es evidente que, también en la judicatura, hay fervorosos creyentes. Parece que no basta una ley que intenta evitar el acoso a las mujeres que quieren ejercer sus derechos.

Rezar antes las clínicas es acoso, aunque no lo hagan violentamente ( solo faltaría). Si de verdad creen en la eficacia de sus rezos, que lo hagan en sus casas o en sus templos. Su dios les oirá de todas formas.

BlackDog
#3 si la presencia es tranquila, sin agresividad y sin interferir en el acceso y encima no han dirigido la palabra a nadie, no es acoso. No esta prohibido rezar en la calle, y es un precedente muy peligroso que estais alentando, porque si esto se considera acoso, no sería también acoso unos veganos con pancartas de no comas animales enfrente de un Burguer King? mandamos a esos también a la cárcel?
verocla
#11 No es cuestión de mandar a alguien a la cárcel por rezar, más bien de respeto y esa acción yo pienso que respetuosa no lo es. Tiene toda una intención bastante clara de señalamiento,
Un_señor_de_Cuenca
Bueno, no se podrán quejar si gente exquisitamente pacífica se pone en la puerta de las iglesias a recomendar el ateísmo o incluso otras creencias como El Templo Satánico o el culto a Monesvol. Imaginad esto todos los domingos en la puerta de las iglesias, a ver qué pasaría.
BlackDog
#1 Pues si se ponen en la acera de enfrente 5 tíos a rezar a satan sin interactuar con los que acuden a la iglesia, lo normal es que no les metan tampoco en prisión, por mucho que se queje el cura
Un_señor_de_Cuenca
#4 Ya, si yo opino lo mismo. Pero dudo mucho que las cosas se desarrollaran así. Acabarían acusándoles de un delito de odio, de no respetar la religión o de ofensas a los sentimientos religiosos.
#10 Eukherio
#1 Yo siempre que veo ese tipo de adjetivaciones me pregunto si es alguna manera indirecta de mostrar que van todos en el mismo equipo.
BlackDog
Avala el acoso? venga hombre si se limitaron a rezar en la acera de enfrente y no le dirigieron la palabra a ningún trabajador de la clínica ni mujer que entrase a la clínica.
#7 abogado_del_diablo
#2 No seas ingenuo, están tentando los límites.
Con este aval, el próximo día se pondrán un metro más cerca. Y el siguiente rezarán un poco más fuerte. Y el siguiente mirarán a la cara y se inventarán un rezo interpelando a quien entre. Y cuando los denuncien se remitirán a este fallo que los avala.

¿Qué otra intención puede tener ponerse precisamente ahí a rezar más que agobiar a una mujer que está a punto de entrar a un quirófano a una operación tan traumática? ¿O crees que piensan que…   » ver todo el comentario
