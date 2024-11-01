La sentencia del 'caso Askabide' avala el acoso ultra a las clínicas de abortos y revela lagunas de la ley para proteger a las mujeres

El fallo elogia la actitud de los antiderechos concentrados frente a la clínica de Vitoria y establece que se limitaron a "rezar por la vida y ofrecer su ayuda" actuando "de forma exquisitamente pacífica".
Rezar antes las clínicas es acoso, aunque no lo hagan violentamente ( solo faltaría). Si de verdad creen en la eficacia de sus rezos, que lo hagan en sus casas o en sus templos. Su dios les oirá de todas formas.
Con este aval, el próximo día se pondrán un metro más cerca. Y el siguiente rezarán un poco más fuerte. Y el siguiente mirarán a la cara y se inventarán un rezo interpelando a quien entre. Y cuando los denuncien se remitirán a este fallo que los avala.
¿Qué otra intención puede tener ponerse precisamente ahí a rezar más que agobiar a una mujer que está a punto de entrar a un quirófano a una operación tan traumática? ¿O crees que piensan que… » ver todo el comentario