Senegal busca aumentar las penas de prisión por la homosexualidad [ENG]

Sentado en un hotel en la capital de Senegal, el joven parecía nervioso, apenas mantenía contacto visual y se colocaba de espaldas a la pared, mirando hacia la entrada. Dijo que se había estado escondiendo por ser gay, después de que su familia lo rechazara y de que la policía se llevara a un amigo para interrogarlo. Nacido en la ciudad de Touba, un lugar central para la fe musulmana sufí en Senegal, contó que ha estado viviendo con otro amigo que no conoce su secreto. Es una historia cada vez más común en el país.