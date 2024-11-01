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Senegal busca aumentar las penas de prisión por la homosexualidad [ENG]

Senegal busca aumentar las penas de prisión por la homosexualidad [ENG]

Sentado en un hotel en la capital de Senegal, el joven parecía nervioso, apenas mantenía contacto visual y se colocaba de espaldas a la pared, mirando hacia la entrada. Dijo que se había estado escondiendo por ser gay, después de que su familia lo rechazara y de que la policía se llevara a un amigo para interrogarlo. Nacido en la ciudad de Touba, un lugar central para la fe musulmana sufí en Senegal, contó que ha estado viviendo con otro amigo que no conoce su secreto. Es una historia cada vez más común en el país.

| etiquetas: senegal , prisión , homosexualidad
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3 comentarios
7 2 0 K 99 actualidad
Furiano.46 #1 Furiano.46
Senegal, es obligatorio empezar a asumir que estamos en 2026 y dejar de vivir en el siglo pasado. Yo no me lo explico....
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#2 kondnado
Mucho mejor que mejorar las condiciones de la población, donde va a parar. Ya se los cuidamos cuando salen fuera de vacaciones forzosas.
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 Es muy fácil señalar a un pequeño grupo y erigirlo como enemigo común a una nación. A los sátrapas les sirve para ocultar sus desmanes y malas políticas. El culpable de todos los males, los gays. También pueden ser los rojos, los negros, los fachas, los inmigrantes... Cada sociedad es más susceptible a tragarse según que tontería y convertirla en algo realmente dañino. Incluso para sí misma .
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menéame