Séneca, filósofo estoico: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho”

Vivimos pensando que el futuro está garantizado y que allí seremos felices y se nos olvida el presente por el camino. Lo que conecta con la dicotomía del control de Epicteto. En su ‘Manual de Vida’, aseguraba que “La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”. Lo que significa que si gastas tu tiempo en lo que no depende de ti, pierdes tu vida. Existen tres grandes trampas que nos roban la vida: La ambición desmedida, La ocupación vacía y Vivir para el futuro