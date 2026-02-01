Señales de alarma con la burbuja de la IA: crecen las dudas en Microsoft, Google y Nvidia

Mientras gigantes como Google, Microsoft o Nvidia apuestan fuerte por la IA, crece la burbuja y la duda de si la economía real podrá sostener las expectativas que hoy justifican la fiebre inversora.
| etiquetas: ia , microsoft , google , nvidia , burbuja
Mucha pasta se va a perder irremediablemente, lo que está por ver si va a ser una extinción masiva o controlada.
Que bajará brutalmente el precio de los componentes informáticos, además que me huele que EEUU se irá a la mierda tecnológicamente. Porque tratar tanto de implantar la IA en centros educativos como reemplazar a las personas por descomunales calculadoras con millones de algoritmos y gigantescas bases de datos es lo verdaderamente alarmante.
"Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, defiende que el auge de la IA está
