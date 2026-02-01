edición general
Señales de alarma con la burbuja de la IA: crecen las dudas en Microsoft, Google y Nvidia

Mientras gigantes como Google, Microsoft o Nvidia apuestan fuerte por la IA, crece la burbuja y la duda de si la economía real podrá sostener las expectativas que hoy justifican la fiebre inversora.

tul #1 tul
no hay duda ninguna, no podran, es imposible recuperar lo invertido hasta ahora, la ostia se va a escuchar en alfacentauri
#5 Mustela
#1 Nos han estado procesando cosas que nunca creeríamos. La ostia se va a escuchar más allá de Orión y todo se perderá como los bits en un formateo.
#3 Meinhard
Otra vez con la musiquita...
Oestrimnio #6 Oestrimnio
#3 Si por musiquita te refieres a "invertamos más miles de millones en promesas de vende humos" pues si, llevamos un tiempo con esa cantinela.

Mucha pasta se va a perder irremediablemente, lo que está por ver si va a ser una extinción masiva o controlada.
#4 Mustela
"qué ocurrirá si, o cuando, empiece a desinflarse"

Que bajará brutalmente el precio de los componentes informáticos, además que me huele que EEUU se irá a la mierda tecnológicamente. Porque tratar tanto de implantar la IA en centros educativos como reemplazar a las personas por descomunales calculadoras con millones de algoritmos y gigantescas bases de datos es lo verdaderamente alarmante.

"Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, defiende que el auge de la IA está

nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Que no la quiten, que ya me he vuelto perro programando.
