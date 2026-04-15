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El Senado de Estados Unidos rechazó por cuarta vez limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó por cuarta vez limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

El 15 de abril de 2026, el Senado de Estados Unidos rechazó, por cuarta vez, una resolución impulsada por los demócratas para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto contra Irán. La votación terminó 47 a favor y 52 en contra, bloqueando el intento de exigir que cualquier ataque futuro cuente con la autorización previa del Congreso.

| etiquetas: geoestrategia , política , militar , guerra , ataque , petróleo
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2 comentarios
17 2 0 K 139 actualidad
security_incident #1 security_incident *
Para los que dicen que es todo cosa de Trump, que está loco.

Todas las decisiones que toma USA están decididas y tomadas por los poderes fácticos y luego presentadas y firmadas por el payaso de turno en la casa blanca.
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Dene #2 Dene
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menéame