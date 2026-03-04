edición general
El Senado de EEUU bloquea el intento de limitar las acciones bélicas de Trump [ENG]

Casi todos los republicanos votaron a favor de bloquear una medida que requeriría que el presidente Trump obtenga la autorización del Congreso para continuar la ofensiva.

actualidad
4 comentarios
Sr.No #1 Sr.No
El GOP sigue atándose el lazo al cuello.

Cuando se quieran dar cuenta solo quedarán los Demócratas y el Partido de Trump.

azathothruna #4 azathothruna
#1 Crei que ya el GOP era el partido MAGA
Aunque ahora los maga estan llorando porque los han metido en una guerra larga

efectogamonal #3 efectogamonal *
Lo tienen todo atao y bien atao, exactamente como las elecciones presidenciales, el pueblo americano está jodido de cojones y el resto de la humanidad, pues también.

This is fucking bullshit {0x1f525}


