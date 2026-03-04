·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9213
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6860
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5380
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4588
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5230
clics
InfluRatas
más votadas
666
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
661
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
305
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
538
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
603
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
28
clics
El Senado de EEUU bloquea el intento de limitar las acciones bélicas de Trump [ENG]
Casi todos los republicanos votaron a favor de bloquear una medida que requeriría que el presidente Trump obtenga la autorización del Congreso para continuar la ofensiva.
|
etiquetas
:
guerra
,
irán
,
trump
,
senado
14
2
0
K
180
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
180
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Sr.No
El GOP sigue atándose el lazo al cuello.
Cuando se quieran dar cuenta solo quedarán los Demócratas y el Partido de Trump.
3
K
57
#4
azathothruna
#1
Crei que ya el GOP era el partido MAGA
Aunque ahora los maga estan llorando porque los han metido en una guerra larga
1
K
31
#2
Un_señor_de_Cuenca
*
Relacionada:
gestion.pe/mundo/eeuu/senado-de-eeuu-preve-votar-hoy-una-resolucion-pa
2
K
41
#3
efectogamonal
*
Lo tienen todo atao y bien atao, exactamente como las elecciones presidenciales, el pueblo americano está jodido de cojones y el resto de la humanidad, pues también.
This is fucking bullshit
1
K
31
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuando se quieran dar cuenta solo quedarán los Demócratas y el Partido de Trump.
Aunque ahora los maga estan llorando porque los han metido en una guerra larga
This is fucking bullshit