El Senado bate un nuevo récord de gasto en viajes de sus señorías: más de 8,8 millones durante esta legislatura

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a más de 8,8 millones en los dos años y medio que llevamos de la XV Legislatura, lo que supone el récord en todas las legislaturas del Senado desde que se disponen de estos datos.Los datos de gastos del cuarto trimestre de 2025, que ascienden a un total de 1.113.518,55 euros. Estos gastos están divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, y también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación...