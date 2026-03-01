edición general
5 meneos
5 clics

El Senado bate un nuevo récord de gasto en viajes de sus señorías: más de 8,8 millones durante esta legislatura

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a más de 8,8 millones en los dos años y medio que llevamos de la XV Legislatura, lo que supone el récord en todas las legislaturas del Senado desde que se disponen de estos datos.Los datos de gastos del cuarto trimestre de 2025, que ascienden a un total de 1.113.518,55 euros. Estos gastos están divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, y también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación...

| etiquetas: senado , gasto , viajes
4 1 2 K 36 actualidad
6 comentarios
4 1 2 K 36 actualidad
#1 sliana
Siendo realistas, manteniendo el número de viajes y destinos, del año pasado a este tiene que salir las caro porque los precios han subido
2 K 40
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Volvemos a la idiotez de siempre.

Lo que hay que hacer es supervisar los viajes de los senadores, no mirar el gasto total.

Y como dice #1 si viajan lo mismo, con las subidas de precio de los hoteles es normal que suba el gasto, pero pasa lo mismo en el Senado que Cerámicas Pepito con sus comerciales.
0 K 13
camvalf #5 camvalf
Y me pregunto a mi mismo, ¿porque un sr que se presenta en Burgos a una plaza de trabajo (asociar trabajo con estos personajes es un insulto) que esta en Madrid le tengo que costear yo los viajes a su casa todos los días de guardar y pagarle un complemento para que su alojamiento? Y es que precisamente esa gentuza ganan una pasta y tributan solo una parte.
1 K 23
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ta to pagao.
0 K 12
#3 tierramar
En las proximas elecciones consideren votar a Escaños en Blanco para el senado. Los escaños que obtiene Escaños en Blanco, quedan vacios, de modo que nos ahorramos los sueldos y privilegios de estos parasitos
0 K 12

menéame