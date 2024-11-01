Gasto récord del Senado en viajes de sus señorías: más de 8,8 millones en lo que va de legislatura

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a más de 8,8 millones en los dos años y medio que llevamos de la XV Legislatura, lo que supone el récord en todas las legislaturas del Senado desde que se disponen de estos datos. Según los datos recopilados por Europa Press, el Senado ha batido ya a la mitad de esta legislatura el récord de gasto en viajes de sus señorías de las cinco anteriores legislaturas desde que se tienen cifras oficiales.