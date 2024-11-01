edición general
Gasto récord del Senado en viajes de sus señorías: más de 8,8 millones en lo que va de legislatura

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a más de 8,8 millones en los dos años y medio que llevamos de la XV Legislatura, lo que supone el récord en todas las legislaturas del Senado desde que se disponen de estos datos. Según los datos recopilados por Europa Press, el Senado ha batido ya a la mitad de esta legislatura el récord de gasto en viajes de sus señorías de las cinco anteriores legislaturas desde que se tienen cifras oficiales.

asola33
Yo soy antiturismo, pero si es de lujo y gratis, me apunto a cualquier sitio.

Marisadoro
Sus señoritas están enamoradas..

Monago viajaba a Tenerife a costa del Senado para ver a su novia

geoestrategia.eu/movil/noticia/7388/ultimas-noticias/monago-viajaba-a-

reithor
Que raro, si las dietas de viajes de trabajadores públicos llevan congeladas más de 20 años. A ver si los hay que son más iguales que otros.
Y además, con todas las comisiones de investigación que están haciendo, seguro que hay mucho complemento por ahí rulando.

Jaime131
Estos son algunos de los que piden a los ciudadanos que hagan un esfuerzo y se aprieten el cinturón.

YSiguesLeyendo
la subida del petróleo es lo que tiene, jejé

Gilántropo
Si alguno no sabe dónde irse, le recomiendo a tomar por culo. Que está más cerca de lo que dicen.

Paucat
Para eso sirve el Senado, para que sus señorías lo disfruten, mientras nosotros pagamos.


