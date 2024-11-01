·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8857
clics
El pinganillo de Ayuso
5647
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
4170
clics
Cuando el karma mata la comunidad
4517
clics
China ha encontrado el santo grial de las tierras raras. Y lo más sorprendente es dónde: en el interior de un ser vivo
3662
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
más votadas
371
Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
416
Supermercados públicos para agrietar el capitalismo
323
El Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela: adiós a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos
456
El Tribunal Supremo está jodido
303
Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
41
clics
Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
El suceso ocurrió en torno a la una y media de la mañana en la calle El Norte. Una furgoneta huía de la Policía Local y choco contra varios turismos
|
etiquetas
:
persecución policial
,
langreo
,
asturias
,
policía local
2
0
0
K
20
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Langreo, ciudad sin ley, no-go-zone.
www.meneame.net/story/tiraban-billetes-suelo-robar-cajeros-personas-ma
www.meneame.net/story/hospitalizadas-madre-hija-tras-ser-atacadas-perr
www.meneame.net/story/pareja-langreo-asturias-avisa-registro-ha-okupad
www.meneame.net/story/calzoncillo-cabeza-como-pasamontanas-detenido-la
www.meneame.net/story/policia-langreo-banquillo-nuevo-juicio-contra-ag
www.meneame.net/story/identifican-victima-crimen-reyes-asesinato-comet
Etcétera etcétera etcétera.
0
K
16
#3
Cehona
No sé porqué me recuerda a MAR
0
K
14
#2
carademalo
Furgoneta Iveco Daily, sin marcas, sin seguro (
www.europapress.es/asturias/noticia-detenido-felguera-huir-policia-ser
), bloqueando la calle de madrugada...
Ejem...
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/tiraban-billetes-suelo-robar-cajeros-personas-ma
www.meneame.net/story/hospitalizadas-madre-hija-tras-ser-atacadas-perr
www.meneame.net/story/pareja-langreo-asturias-avisa-registro-ha-okupad
www.meneame.net/story/calzoncillo-cabeza-como-pasamontanas-detenido-la
www.meneame.net/story/policia-langreo-banquillo-nuevo-juicio-contra-ag
www.meneame.net/story/identifican-victima-crimen-reyes-asesinato-comet
Etcétera etcétera etcétera.
Ejem...