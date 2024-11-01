edición general
2 meneos
41 clics
Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»

Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»

El suceso ocurrió en torno a la una y media de la mañana en la calle El Norte. Una furgoneta huía de la Policía Local y choco contra varios turismos

| etiquetas: persecución policial , langreo , asturias , policía local
2 0 0 K 20 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 20 actualidad

menéame