Tiraban billetes al suelo para robar en los cajeros a personas mayores: así actuaba esta banda detenida en Langreo

El «modus operandi» del grupo consistía en el método de la «siembra», vigilar a los clientes dentro de las entidades bancarias para seleccionar a sus víctimas, normalmente personas de avanzada edad. Mientras uno de los miembros «ceba» a la víctima arrojando billetes al suelo para distraerla, otro aprovecha para sustraer el dinero recién retirado, entregándolo después a un tercero que huye por otra ruta. En otros casos, seguían a la víctima en su vehículo, pinchando una rueda para provocar que se detuviera y aprovechar el descuido para robar.

2 comentarios
incontinentiasuma #2 incontinentiasuma
De joven trabajé de barrendero y aprendí a pisar billetes para recogerlos cuando nadie miraba. No es que pasara todos los días, claro, pero sí de vez en cuando. Las monedas sí las recogía al instante de verlas.
#1 Quillotro
Es un truco bastante viejo...
