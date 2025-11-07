Tiraban billetes al suelo para robar en los cajeros a personas mayores: así actuaba esta banda detenida en Langreo

El «modus operandi» del grupo consistía en el método de la «siembra», vigilar a los clientes dentro de las entidades bancarias para seleccionar a sus víctimas, normalmente personas de avanzada edad. Mientras uno de los miembros «ceba» a la víctima arrojando billetes al suelo para distraerla, otro aprovecha para sustraer el dinero recién retirado, entregándolo después a un tercero que huye por otra ruta. En otros casos, seguían a la víctima en su vehículo, pinchando una rueda para provocar que se detuviera y aprovechar el descuido para robar.