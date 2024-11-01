Seis preguntas y respuestas sobre la guerra sin cuartel entre Vox y Revuelta

Fuego cruzado en la ultraderecha. Las relaciones entre Vox y el movimiento juvenil Revuelta, con el que parecía compartir objetivos y estrategias, están completamente rotas y amenazan con convertirse en serios dolores de cabeza para dirigentes de ambas organizaciones. La polémica, con filtraciones de audios incluidas, ha puesto al partido de Santiago Abascal en una situación incómoda.