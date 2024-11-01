edición general
Seis preguntas y respuestas sobre la guerra sin cuartel entre Vox y Revuelta

Fuego cruzado en la ultraderecha. Las relaciones entre Vox y el movimiento juvenil Revuelta, con el que parecía compartir objetivos y estrategias, están completamente rotas y amenazan con convertirse en serios dolores de cabeza para dirigentes de ambas organizaciones. La polémica, con filtraciones de audios incluidas, ha puesto al partido de Santiago Abascal en una situación incómoda.

Supercinexin #5 Supercinexin
A ver si siguen la tradición de sus abuelos y se vayan a una procesión a obsequiarse con ráfagas de subfusil los unos a los otros, como hacen los fachas buenos.
0 K 19
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Yo planteo una pregunta, ¿Por qué no hay nadie detenido?
0 K 15
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico
#3 Porque facha no muerde facha.

#0 Lo de sin cuartel es porque el mierdecilla de Pagascal no hizo la mili aunque va de Rambo por la vida? (Sutil, muy sutil)
1 K 22
estemenda #2 estemenda
El cuartel está en Chamartín, Bambú 12.
0 K 12
#1 omega7767
lo primero que me ha venido a la cabeza es que Vox no está contento con la comisión que le pasa la Revuelta
0 K 11

