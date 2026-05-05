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#4
sat
!El impuesto a la banca iba a hundir el sector! Hay que ser subnormal para creerse eso y defender la idea de que España es un "infierno fiscal".
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#3
Supercinexin
Un infierno fiscal con un sector bancario altamente regulado que impide blah blah blah. Libertá.
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#7
CuiProdestHocBellum
#3
Ellos forrándose, comprando casas como si no hubiera un mañana para ponerlas en AIRBNB, rateándote las horas extra, el sueldo y la conciliación... Te echan la culpa de ser pobre por no "esforzarte mas", mientras ellos acaparan toda la riqueza, corrompen el sistema y controlan los medios de comunicación... Y la culpa es de los inmigrantes, las feministas, los rojelios y la agenda 2030... No somos mas tontos porque no entrenamos.
Quirón, los bancos, ACS y cia... Todos llenándose los bolsillos como nunca y tu preocupándote de que les dan "paguitas t un iphone" a los moritos... Pfffffffffff
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#2
autonomator
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¡ANDA! ¡COMO TÚ!
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#1
uyquefrio
Todo atado y bien atado...
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#5
Andreham
Bien, ese 30% puede ir derechito a pagar el préstamo en condiciones favorables que le dio el PP.
2
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29
#6
reivaj01
*
#5
Sí, por lo visto, esta misma tarde empiezan a pagar el rescate.
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#8
CuiProdestHocBellum
#5
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAA... JA. Ains, muy bueno... Eso será justo después de que el PP devuelva el dinero robado y negro con el que construyó su sede en Génova 13... justo después... jejejeje...
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9
#9
TipejoGuti
Sobre Bancos, hipotecas y los putos jueces.
Me parece buen espacio para recordar que el Supremo Español está permitiendo
el robo de los bancos a millones de familias y desahucios incluso con la casa más que pagada
, en el caso IRPH, algo que se la pela aunque el TJUE está cansado de ponerle la cara colorada por las burradas que dice. Claro que si alguien piensa que eso solo pasa en el Supremo, mejor no pensar que el otro índice variable, el Euribor, lleva más de 30 juicios…
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0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
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Quirón, los bancos, ACS y cia... Todos llenándose los bolsillos como nunca y tu preocupándote de que les dan "paguitas t un iphone" a los moritos... Pfffffffffff
Me parece buen espacio para recordar que el Supremo Español está permitiendo el robo de los bancos a millones de familias y desahucios incluso con la casa más que pagada, en el caso IRPH, algo que se la pela aunque el TJUE está cansado de ponerle la cara colorada por las burradas que dice. Claro que si alguien piensa que eso solo pasa en el Supremo, mejor no pensar que el otro índice variable, el Euribor, lleva más de 30 juicios… » ver todo el comentario