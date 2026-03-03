edición general
10 meneos
17 clics
Seis detenidos por la trama ambiental en Forestalia

Seis detenidos por la trama ambiental en Forestalia

La operación Perserte investiga presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo vinculados a parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel. La investigación que desde primera hora de este martes ha mantenido a la Guardia Civil en la sede de Forestalia en Zaragoza ha dado un salto cualitativo. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a través de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), ha confirmado la desarticulación de una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con la tramitación de parq

| etiquetas: corrupción , forestalia , aragón , teruel , renovables , cohecho , blanqueo
8 2 0 K 118 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 118 actualidad
cromax #1 cromax
Otras fuentes:
arainfo.org/la-guardia-civil-registra-nuevamente-la-sede-de-forestalia
www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2026/03/03/guardia-civil-vuelv
www.elperiodicodearagon.com/aragon/2026/03/03/seis-detenidos-registros

Esto puede ser solo el comienzo. Demasiadas concesiones, demasiado rápido, demasiados informes favorables... Y cargos del Mº para Transición ecológica por en medio.
1 K 32
#2 Mesopotámico *
relacionada www.elmundo.es/espana/2025/12/15/69406b04fc6c83934f8b458f.html que por cierto me la tiraron por ir contra la mente enjambre
1 K 20
cromax #3 cromax
#2 A ver, que esto lleva apestando ya un tiempo. Y sin la colaboración necesaria del PSOE la trama hubiera sido imposible. Por supuesto el PAR de por medio y todo el caciquismo de medio pelo. Que el PAR es un nido de corrupción ni cotiza.
Si la hubiera visto la hubiera difundido yo el primero.
2 K 40
#4 poxemita
#2 normal, el Inmundo, bulo, pseudomedio, derecha mediática, etc.

Seguro que te negativizaron bajo esos argumentos.
0 K 12

menéame