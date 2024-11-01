Seguridad y tolerabilidad de la perfluorodecalina intrarrectal para la ventilación enteral en un primer ensayo en humanos (ENG)

Los pacientes con insuficiencia respiratoria grave suelen necesitar ventilación mecánica para sobrevivir, pero estas terapias pueden causar más daño pulmonar. Los científicos están explorando un nuevo método llamado "ventilación enteral" para administrar oxígeno a través del intestino, lo que podría dar a los pulmones la oportunidad de descansar y sanar. Este estudio evaluó la seguridad de este método en humanos por primera vez, utilizando un líquido especial llamado perfluorodecalina, con una capacidad excepcional para transportar oxígeno.
| etiquetas: respiración , perfluorodecalina , recto , rectal , enteral , culo