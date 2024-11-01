Un segundo superpetrolero iraní evade a EE. UU. en el último día y llega a aguas indonesias

Un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau, en la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas. [...] El domingo, otra embarcación similar, la nave 'HUGE' (9357183), propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque (NITC, por sus siglas en inglés), también entró en el estrecho de Lombok con crudo procedente de Teherán.