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Un segundo superpetrolero iraní evade a EE. UU. en el último día y llega a aguas indonesias

Un segundo superpetrolero iraní evade a EE. UU. en el último día y llega a aguas indonesias

Un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau, en la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas. [...] El domingo, otra embarcación similar, la nave 'HUGE' (9357183), propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque (NITC, por sus siglas en inglés), también entró en el estrecho de Lombok con crudo procedente de Teherán.

| etiquetas: superpetrolero , irán , edtrecho de ormuz , eeuu
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5 comentarios
6 1 0 K 96 actualidad
sorrillo #2 sorrillo *
Antes del cierre del estrecho de Ormuz pasaban por ahí casi cien buques diarios.

Estas noticias de que hoy consigue colarse uno y mañana otro solo muestran que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y que sus consecuencias siguen suponiendo un riesgo conforme más tiempo sigue cerrado.

En vez de que el titular sea que ha pasado uno debería ser que siguen sin pasar más de noventa.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Imagen del petrolero camuflándose para evitar los autodenominados piratas xD  media
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karlos_ #4 karlos_
#3 Es un barco Portugués. Entonces de la OTAN
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Graffin #5 Graffin
#3 Has vaciado dos acuíferos para ponerle bigote a un barco. Al fin alguien le da buen uso a la IA.
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menéame