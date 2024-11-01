El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio

El estudio también encontró una relación entre los cambios cerebrales en el primer y segundo embarazo, y el desarrollo de trastornos de salud mental materna. A nivel mundial, aproximadamente 10% de las mujeres embarazadas y 13% de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan problemas de salud mental, principalmente depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio de UMC descubrió que los cambios estructurales en la capa externa del cerebro de la mujer, la parte superior del cerebro, se asociaban con la depresión.