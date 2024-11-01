edición general
El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio

El estudio también encontró una relación entre los cambios cerebrales en el primer y segundo embarazo, y el desarrollo de trastornos de salud mental materna. A nivel mundial, aproximadamente 10% de las mujeres embarazadas y 13% de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan problemas de salud mental, principalmente depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio de UMC descubrió que los cambios estructurales en la capa externa del cerebro de la mujer, la parte superior del cerebro, se asociaban con la depresión.

#1 DenisseJoel
Me parece que se refiere a las personas gestantes, no a las mujeres.
#2 Supercinexin
#1 Sólo pueden gestar las mujeres. Me parece que estás troleando.
#3 Fedorito
#1 ¿Sabes de alguna persona gestante que no sea mujer?
#4 HangTheRich
#3 hombres trans, puesto que hombre/mujer son categorias sociales. No biologicas. Biologicamente seria macho/hembra. Por lo que se podria decir que todas las personas gestantes son hembras, pero no mujeres.

Y no todas las personas gestantes son 100% hembras, pero eso ya es otro asunto.
#10 eltxoa
#4 Hombre y mujer son categorías biológicas para seres humanos. Macho y hembra lo son para todos los animales.

No hacéis ningún bien a la causa esa que tenéis cuando demostráis que no sabéis ni lo más básico.
#9 SpeakerBR
#3 En Netflix puedes ver una serie japonesa de imagen real sobre eso:

www.netflix.com/es/title/81030178
#7 plutanasio
#1 Persona útero-portante es el término aceptado académicamente en la actualidad.
#5 DatosOMientes
Parece que todavía quedan machistas que no aceptan que un hombre trans puede gestar.
Tanto trabajo hecho... y el que queda por hacer.
#8 HangTheRich
#5 transfobos simple y llanamente
#6 Cyllanita
Y nos centramos en puntualizar lo de gestante, trans, sacar la transfobia a pasear en vez de centrarnos en el foco de la noticia, la salud mental y que tener un embarazo, parto, hijos, abortos, hijos nacidos fallecidos no es algo trivial para el cuerpo de las personas y creemos que es solo 9 meses y un rato de dolores.
