La segunda vida de la energía nuclear: por qué el átomo se ha vuelto a poner de moda

La incertidumbre geopolítica, la necesidad de garantizar el suministro y la gran demanda de la IA hacen que muchos países se planteen alargar la vida útil de sus centrales o construir plantas.
Y muchos países ya tienen las centrales muy envejecidas y aunque se pusieran a construir nuevas, con los años que tardan ponerse en funcionamiento, no darían ni mantenido la potencia instalada actual.
Eso por no comparar la cantidad de potencia instalada de nucleares con las de renovables. Estaríamos hablando de otra liga.
Me dio mucha risa ver la "Noticia de universo paralelo" donde un golpe de estado en arabia saudita, mientras gringolandia, la union sovietica y los demas grandes ni se inmutaban gracias a la fusion.