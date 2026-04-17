Según Reuters, las refinerías indias pagan el petróleo iraní en yuanes a través del banco ICICI [eng]

Las refinerías indias están liquidando los pagos de cargamentos escasos de petróleo iraní adquiridos bajo una exención temporal de las sanciones estadounidenses, utilizando yuanes chinos a través del ICICI Bank (ICBK.NS), con sede en Mumbai, según informaron cuatro fuentes con conocimiento del asunto. Dos refinerías estatales han liquidado la operación de compra de petróleo iraní, por primera vez en 7 años, a través de ICICI, que canaliza los fondos en yuanes chinos a través de su sucursal de Shanghái a cuentas de vendedores en yuanes.