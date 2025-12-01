Según un informe, solo el 0,001 % posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad [en]

Menos de 60 000 personas —el 0,001 % de la población mundial— controlan tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, según un informe que sostiene que la desigualdad global ha alcanzado tal extremo que es imprescindible tomar medidas urgentes. El reconocido Informe sobre la Desigualdad Mundial 2026, basado en datos recopilados por 200 investigadores, también reveló que el 10 % de las personas con mayores ingresos ganan más que el 90 % restante en conjunto, mientras que la mitad más pobre obtiene menos del 10 % de los ingresos
Es un agregado. Aquí se mide a nivel mundial, por tanto agrega a EEUU y a Somalia.
Un pequeño spoiler: Entre el 0,001% más ricos hay algún somalí y en el 50% más pobre hay muchos de EEUU.
www.theguardian.com/news/2025/dec/10/visual-breakdown-worlds-wealthies
El informe:
wir2026.wid.world/www-site/uploads/2025/12/World_Inequality_Report_202
Está diciendo que el 0,001% de las personas, es decir, unos 8 millones, tienen la misma riqueza que 4.000 millones.
De donde sean es completamente irrelevante ya que hablamos de la mitad de la puta población mundial.