Según un informe, solo el 0,001 % posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad [en]

Menos de 60 000 personas —el 0,001 % de la población mundial— controlan tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, según un informe que sostiene que la desigualdad global ha alcanzado tal extremo que es imprescindible tomar medidas urgentes. El reconocido Informe sobre la Desigualdad Mundial 2026, basado en datos recopilados por 200 investigadores, también reveló que el 10 % de las personas con mayores ingresos ganan más que el 90 % restante en conjunto, mientras que la mitad más pobre obtiene menos del 10 % de los ingresos

mente_en_desarrollo
#8 ¿Y qué tiene que ver un directivo del IBEX o Amancio Ortega con las cien mil viviendas y en el PIB los cuentan a todos?
Es un agregado. Aquí se mide a nivel mundial, por tanto agrega a EEUU y a Somalia.

Un pequeño spoiler: Entre el 0,001% más ricos hay algún somalí y en el 50% más pobre hay muchos de EEUU.
porcorosso
#7 En #3 lo tienes con dibujitos
Findeton
Me parece absurda la comparación. ¿Están realmente comparando a por ejemplo los más pobres en Somalia con los más ricos en EEUU?
mente_en_desarrollo
#4 ¿Qué más da? Es un agregado.

Está diciendo que el 0,001% de las personas, es decir, unos 8 millones, tienen la misma riqueza que 4.000 millones.
De donde sean es completamente irrelevante ya que hablamos de la mitad de la puta población mundial.
Findeton
#5 Claro que importa. Qué tendrá que ver Somalia con EEUU.
porcorosso
#4 Lee con detenimiento y no harás preguntas estúpidas.
1 K 29
Findeton
#6 No hay ninguna pregunta estúpida.
NPCMeneaMePersigue
Pero los fondos de inversión y sus representantes (Vox) te dicen que el problema son las pensiones para privatizar y dejarte sin mamografías, sin sanidad, sin pensiones y que esto termine como en EEUU con fentanilo, la gente celebrando a Luigi Mangione...
Herumel
Sin duda ser lo merecen.
