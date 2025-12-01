Según un informe, solo el 0,001 % posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad [en]

Menos de 60 000 personas —el 0,001 % de la población mundial— controlan tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, según un informe que sostiene que la desigualdad global ha alcanzado tal extremo que es imprescindible tomar medidas urgentes. El reconocido Informe sobre la Desigualdad Mundial 2026, basado en datos recopilados por 200 investigadores, también reveló que el 10 % de las personas con mayores ingresos ganan más que el 90 % restante en conjunto, mientras que la mitad más pobre obtiene menos del 10 % de los ingresos