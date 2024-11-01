Según estudio de The Lancet las muertes por cáncer aumentaron un 72,3% (57,1 a 86,8) entre 1990 y 2023 (inglés)

Las muertes por cáncer atribuibles al riesgo aumentaron un 72,3% (57,1 a 86,8) entre 1990 y 2023, mientras que las muertes por cáncer a nivel mundial aumentaron un 74,3% (62,2 a 86,2) durante el mismo período.Las previsiones de referencia (el futuro más probable) estiman que en 2050 habrá 30,5 millones (22,9 a 38,9) de casos y 18,6 millones (15,6 a 21,5) de muertes por cáncer a nivel mundial, un aumento del 60,7% (41,9 a 80,6) y del 74,5% (50,1 a 104,2) a partir de 2024, respectivamente. Estos aumentos previstos en las muertes son mayores en...