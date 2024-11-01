edición general
Según estudio de The Lancet las muertes por cáncer aumentaron un 72,3% (57,1 a 86,8) entre 1990 y 2023 (inglés)

Las muertes por cáncer atribuibles al riesgo aumentaron un 72,3% (57,1 a 86,8) entre 1990 y 2023, mientras que las muertes por cáncer a nivel mundial aumentaron un 74,3% (62,2 a 86,2) durante el mismo período.Las previsiones de referencia (el futuro más probable) estiman que en 2050 habrá 30,5 millones (22,9 a 38,9) de casos y 18,6 millones (15,6 a 21,5) de muertes por cáncer a nivel mundial, un aumento del 60,7% (41,9 a 80,6) y del 74,5% (50,1 a 104,2) a partir de 2024, respectivamente. Estos aumentos previstos en las muertes son mayores en...

sat #1 sat
Culpa del paracetamol casi seguro.
Raziel_2 #2 Raziel_2 *
Sin querer quitarle hierro al asunto, igual es que también han aumentado los diagnósticos de la enfermedad.

Mi tipo de cáncer hace 10 años apenas se diagnosticaba porque no se asociaba a la enfermedad genética que lo provoca.

Y el estudio abarca 35 años, no creo que la muestra de diagnósticos los primeros 10 años sea ni la mitad que en los 10 últimos.
Ovlak #4 Ovlak
#2 Añado una explicación extra: vivimos más. Es más probable sufrir (y morir de) un cáncer si vives 85 años que si te mueres a los 60 de otra cosa. De hecho en el propio estudio reconocen que la tasa de mortalidad estandarizada por edad se está reduciendo, aunque no lo suficiente.
triste_realidad #6 triste_realidad
#4 Yo añado otra que no afecta tanto pero algo puede que si.
Cada vez somos mas altos, y la gente alta tiene mas posiblidades de pillar cancer.
No creo que esto afecte demasiado a la estadistica, ¿pero igual alguna decima?¿centesima?
Torrezzno #3 Torrezzno
Ultra procesados
Contaminación
Microplasticos
Disruptores endocrinos
Compuestos cancerígenos en cremas y productos de belleza
Glifosato y otros herbicidas y plaguicidas

La vida moderna nos mata y los políticos untados
#5 Nouveau
#3 cuanta razón. Vas a un supermercado y todo es procesado. Solo hace falta ir a los yogures. Hay mucho más surtido de aromatizados que naturales y cuando miras los ingredientes para alucinar, sorbato potásico, entre muchos.

Yo tengo campo, huerto privado y granja de autoconsumo. Ayer compré 6 jamoncitos de pollo y yo contando costes pensé que me salia mucho más económico comprar una safata en la tienda que criar yo los pollos, sacrificarlos, pelarlos, cortarlos.... Eso sí, yo le doy cereal eco y en las granjas básicamente todo el maíz es OGM.
