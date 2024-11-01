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Según emails gubernamentales, guardias de seguridad se convirtieron en federales al servicio de seguridad de Musk sin cumplir los requisitos necesarios [Eng]

Según emails gubernamentales, guardias de seguridad se convirtieron en federales al servicio de seguridad de Musk sin cumplir los requisitos necesarios [Eng]

Los miembros del equipo de seguridad privada de Elon Musk fueron sustituidos como agentes federales el año pasado a pesar de que algunos de ellos carecían de la capacitación y la experiencia necesaria en la aplicación de la ley para la realización de dicho puesto, según correos electrónicos del gobierno recientemente publicados.

| etiquetas: musk , federales , agentes de seguridad
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4 comentarios
18 1 0 K 167 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Amos, lo que viene siendo designación a dedo.

Los putos nazis de mierda haciendo cosas nazis {0x1f525}
3 K 79
#2 lestat *
La Musktapo xD

Por cierto Musk es demasiado feo para ser nazi.
0 K 7
ipanies #3 ipanies
#2 Demasiado feo para ser nazi??? Puede que sea el mensaje más inquietante y desconcertante de todo el 2026... o_o
1 K 21
Cuñado #4 Cuñado *
#2 Las tipas que aparecen en películas porno con trajes de látex y gorras de la Wehrmacht no son "los nazis".

De hecho, si te fijas en los especímenes que pueblan las manifestaciones nazis tienen todos cara de tener algún cromosoma extra.

He aquí esos semidioses apolíneos:

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