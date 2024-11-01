Según emails gubernamentales, guardias de seguridad se convirtieron en federales al servicio de seguridad de Musk sin cumplir los requisitos necesarios [Eng]

Los miembros del equipo de seguridad privada de Elon Musk fueron sustituidos como agentes federales el año pasado a pesar de que algunos de ellos carecían de la capacitación y la experiencia necesaria en la aplicación de la ley para la realización de dicho puesto, según correos electrónicos del gobierno recientemente publicados.
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Los putos nazis de mierda haciendo cosas nazis
Por cierto Musk es demasiado feo para ser nazi.
De hecho, si te fijas en los especímenes que pueblan las manifestaciones nazis tienen todos cara de tener algún cromosoma extra.
He aquí esos semidioses apolíneos: