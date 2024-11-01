edición general
19 meneos
18 clics
"Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino": las nuevas medidas de Israel que son calificadas como una anexión de facto de Cisjordania

"Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino": las nuevas medidas de Israel que son calificadas como una anexión de facto de Cisjordania

Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto. El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. "Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino", afirmó. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran.

| etiquetas: israel , palestina
16 3 0 K 124 actualidad
2 comentarios
16 3 0 K 124 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
pero los terroristas son los palestinos...
2 K 35
#2 Shibuya
Y por eso seguiremos odiando a los judíos que justifican estos asesinatos
1 K 11

menéame