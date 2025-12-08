La segregación escolar de Madrid, Cataluña y País Vasco, de las más altas de Europa

Madrid, Cataluña y País Vasco presentan las tasas más elevadas de segregación del alumnado por origen inmigrante o por nivel socioeconómico, situándose por encima de la media española y a la cabeza de la Unión Europea. En estas comunidades autónomas es donde los estudiantes están más separados, según sean favorecidos o desfavorecidos, incluso más que en países como Francia y Alemania. Así se desprende del estudio realizado por la federación de Enseñanza de CCOO «Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver».
| etiquetas: segregación , escolar , madrid , cataluña , pais vasco , mas altas , europa
Gente con la eso.
Curritos.
Contrarios a la injusticia social de la instrumentalizacion de la ley de violencia de género.
Islámicos.
Islamofobos.
Cristianos.
Ateos.
Jueces y todo el que investiga la corrupción.
Transexual es que odian que manolo se meta a la carcel con nombre de mujer y viole.
Mujeres que ven poca seguridad en sus barrios y que ahora no deben salir solas como en Marruecos o Colombia.
Os quedáis solos.
Número 3 en esperanza de vida
Todo ello en una comunidad que a diferencia de País Mordor tiene la misma población que este pero en un tamaño 6 veces mayor con la dificultad que eso hace para dar servicios publicos
Apañaos estamos, quieres que sea universitario para votar a podemos? Antes les votaban a ellos, curritod, gente con perfil bajo que pedía mejoras. La gente más vulnerable vamos, ahora se ríen de ellos.
Los llamas gilipollas, los miras por encima del hombre y luego te quejas que no te votan y los llamas facha pobres.