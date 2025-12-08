edición general
La segregación escolar de Madrid, Cataluña y País Vasco, de las más altas de Europa

Madrid, Cataluña y País Vasco presentan las tasas más elevadas de segregación del alumnado por origen inmigrante o por nivel socioeconómico, situándose por encima de la media española y a la cabeza de la Unión Europea. En estas comunidades autónomas es donde los estudiantes están más separados, según sean favorecidos o desfavorecidos, incluso más que en países como Francia y Alemania. Así se desprende del estudio realizado por la federación de Enseñanza de CCOO «Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver».

#4 Leon_Bocanegra
#_2 eso solo os lo creísteis los más majaras de la derechusma. Y lo fuisteis difundiendo hasta que os demostraron que era otro bulo. Ahora no intentes esparcir la mierda a los demás.
#10 Javiersoler
#4 la derechusma:

Gente con la eso.
Curritos.
Contrarios a la injusticia social de la instrumentalizacion de la ley de violencia de género.
Islámicos.
Islamofobos.
Cristianos.
Ateos.
Jueces y todo el que investiga la corrupción.
Transexual es que odian que manolo se meta a la carcel con nombre de mujer y viole.
Mujeres que ven poca seguridad en sus barrios y que ahora no deben salir solas como en Marruecos o Colombia.

Os quedáis solos.
#11 Leon_Bocanegra
#10 más vale solo, que mal acompañado.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#4 alcama y sandilo son expertos en difundir bulos y mierdas, siempre a favor del PP
0 K 20
#5 Leon_Bocanegra
Ya sabía yo sobre qué iban a versar los comentarios de esta noticia. Es una lástima que no esté por aquí Livingstone85, esta noticia le daría para paja.
silvano.jorge #13 silvano.jorge
En Cataluña y Euskadi el vector de segregación es la lengua cooficial.
Antipalancas21 #16 Antipalancas21 *
#13 En CYL es el PP el vector de segregación.
#7 Cincocuatrotres
Normal, todo es un engaño, el que puede se abre, la teoría es la que es, pero en la practica el que puede se va. Hay que hablar en indio para no ofender.
#8 encurtido
Sin pretender defender a los gobiernos y sociedades de esas 3 CCAA, hay una correlación muy evidente entre riqueza y % de población en ciudades de cierto tamaño, y la búsqueda de centros privados. Y esas 3 CCAA reunen tales condiciones.
#1 Paucat
La sanidad y la educación entre otras cosas básicas en la sociedad, deberían ser exclusivamente públicas
#6 Prusianodelsur
Castilla y León gobernada por el PP desde 1987 liderando la educación en España con resultados cercanos a Finlandia y Estonia gracias al nivel de su educación pública
Número 3 en esperanza de vida
Todo ello en una comunidad que a diferencia de País Mordor tiene la misma población que este pero en un tamaño 6 veces mayor con la dificultad que eso hace para dar servicios publicos
silvano.jorge #12 silvano.jorge
#6 sin trabajo, ni juventud que se tiene que marchar a otras comunidades...
plutanasio #15 plutanasio
#12 menos un amigo que está en Madrid y yo, el resto de mi cuadrilla toda está colocada en ciudades de cyl.
alcama #2 alcama
A ver, Pablo Iglesias lleva a sus hijos a un colegio privado para dejar hueco en la publica, todo el mundo se lo creyó ...
Chepacoleta #3 Chepacoleta
Se las dan de super progres y guays y a la hora de la verdad son unos burgueses racistas igual o peores que la derecha
#9 Javiersoler *
#3 la última noticia es que gente con solo la eso vota a vox, esto ha generado risas en meneame.
Apañaos estamos, quieres que sea universitario para votar a podemos? Antes les votaban a ellos, curritod, gente con perfil bajo que pedía mejoras. La gente más vulnerable vamos, ahora se ríen de ellos.
Los llamas gilipollas, los miras por encima del hombre y luego te quejas que no te votan y los llamas facha pobres.
