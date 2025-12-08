La segregación escolar de Madrid, Cataluña y País Vasco, de las más altas de Europa

Madrid, Cataluña y País Vasco presentan las tasas más elevadas de segregación del alumnado por origen inmigrante o por nivel socioeconómico, situándose por encima de la media española y a la cabeza de la Unión Europea. En estas comunidades autónomas es donde los estudiantes están más separados, según sean favorecidos o desfavorecidos, incluso más que en países como Francia y Alemania. Así se desprende del estudio realizado por la federación de Enseñanza de CCOO «Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver».