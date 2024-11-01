El segmento espacial del sistema de alerta temprana de misiles ruso no está en buen estado (ING)

Los datos orbitales indican que a finales de 2025 Rusia podría contar solo con un satélite operativo de alerta temprana tipo Tundra, frente a los tres activos en marzo de 2025. Cosmos-2541 habría realizado su última corrección orbital en marzo y Cosmos-2563 habría fallado tras la de julio. Solo Cosmos-2552 no muestra fallas claras, aunque debería haber realizado una corrección en noviembre aún es pronto para darlo por inactivo. La pérdida no es crítica: Rusia depende menos del segmento espacial que EEUU.