El segmento espacial del sistema de alerta temprana de misiles ruso no está en buen estado (ING)

Los datos orbitales indican que a finales de 2025 Rusia podría contar solo con un satélite operativo de alerta temprana tipo Tundra, frente a los tres activos en marzo de 2025. Cosmos-2541 habría realizado su última corrección orbital en marzo y Cosmos-2563 habría fallado tras la de julio. Solo Cosmos-2552 no muestra fallas claras, aunque debería haber realizado una corrección en noviembre aún es pronto para darlo por inactivo. La pérdida no es crítica: Rusia depende menos del segmento espacial que EEUU.

jm22381 #1 jm22381
Rusia puede apoyarse más en radares terrestres, por lo que su sistema no colapsa con pocos satélites, pero sí pierde capacidad de detección temprana global...
salteado3 #2 salteado3 *
Y esto es preocupante porque todos asumimos con total naturalidad que los yankis son capaces de atacarles para quedarse con su petróleo, gas, diamantes, aluminio, acero, titanio, uranio...
