Secuestran y apalean a una joven por supuestamente acostarse con el marido de una de ellas

La Policía Nacional investiga un estremecedor episodio de violencia ocurrido en el distrito de Moratalaz, en Madrid. Una joven ha denunciado haber sido "secuestrada y apaleada por dos mujeres en un piso de Madrid por acostarse supuestamente con el marido de una de ellas". Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 8 de enero, parecen tener su origen en una acusación de infidelidad que la víctima niega categóricamente y que habría desencadenado una campaña de acoso previa a través de las redes sociales. Según consta en la investigación, la ...

#1 To_lo_loco
Lo he escuchado decir por parte de personas de su propio grupo étnico:

“Vivimos situaciones de violencia desde pequeños de las que no podemos escapar. Y aprendes eso o no sobrevives.”

Y ahora por favor acusadme de lo que queráis.
Chepacoleta #2 Chepacoleta
Pinta a costumbre aislada. Circulen por favor
