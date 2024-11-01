edición general
El sector privado en Cuba recibe combustible importado pese al asedio petrolero de EE.UU

Pequeñas empresas privadas cubanas confirmaron este jueves a EFE que ya han empezado a recibir en la isla combustible importado en medio del bloqueo petrolero de EE.UU. al país. Hasta el momento el Estado cubano detentaba el monopolio de la importación de petróleo y combustibles y de la venta minorista de productos refinados dentro de la isla. Las importaciones de empresas son en tanques de acero inoxidable de dimensiones estandarizadas y dentro de buques cargueros. Los puntos de origen de los combustibles son tanto EE.UU. como otros países.

