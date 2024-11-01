edición general
El sector de la fresa en Huelva, más de 26 años en la cúspide de la vulneración de derechos humanos

Entre barro, astilla y plásticos cientos de casas se levantan desafiando al barranco, a la sombra de los almacenes donde decenas de operarias con redes en el pelo apuran el rato de descanso mientras los imponentes camiones de carga hacen un ruido metálico al pasar transportando cajas. Quienes viven aquí lo hacen sin acceso al tendido eléctrico, ni a agua corriente, ni a recogida de basuras, ni a un suelo que no te hunda cuando llega un temporal. Más de cinco mil personas en toda la provincia se enfrentan a las borrascas “sin techo, sin derech

ipanies #5 ipanies
A quien votan por esa zona??
JohnnyQuest #6 JohnnyQuest
#5 Además de ser un comentario cruel, la inspección de trabajo es estatal. A quien votaste tú? A la superministra? A ver si ya entiendes que la masa de regularizados van a seguir explotados, que este sistema es el de la patronal, y que usan nuestra humanidad para dejarlos igual a ellos y empeorar a los que se levantan un mínimo de la mierda. Si se tiene la misma opinión que Rallo en algo es momento de pararse a pensar.
fofito #1 fofito
"En estos asentamientos que llevan en la provincia desde hace más de 20 años vive el escalafón más vulnerabilizado de la industria millonaria de la fresa y el fruto rojo en la provincia que en la temporada anterior, 2024/2025, facturó 699 millones de euros en exportaciones, según Freshuelva. Un sector que supone el 11% de todo el PIB de la provincia de Huelva. Uno de cada nueve euros que se generan en el territorio onubense procede de la explotación de 12.388 hectáreas de tierra y de miles de personas, en su mayoría migrantes"

Sin duda estos deben de ser los inmigrantes que vienen a vivir de las paguitas y que tanto sobre cargan el sistema
JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Plan perfecto de la patronal, añadir casi un millón más de trabajadores desesperados a su segmento del mercado laboral. Blanquean su esclavismo sin tener que cambiar las condiciones. Genios. Y la izquierda liberal dando palmadas con las orejas.
DonNadieSoy #3 DonNadieSoy
#2 buen doble tirabuzón con triple giro.
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
#3 Sobrino de Garamendi? Venga, a ver cómo montas el “facha” como buen contrargumento. Al gulag os mandaba a todos (Y sería benevolente, el 90% sobrevivía).
