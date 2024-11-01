El sector financiero de EEUU anticipa caídas tras la investigación a Powell y la amenaza de Trump

Los valores del sector bancario y de los principales proveedores de servicios de pago de Estados Unidos aguardan la apertura de Wall Street con un generalizado pesimismo [...] De este modo, las acciones de Capital One bajaban un 7,3%; Citigroup un 3,59%; American Express se dejaba un 3,56%; JPMorgan un 2,19%; VISA un 1,94%; BofA un 1,86%; US BanCorp un 1,54%; Wells Fargo un 1,38% o Goldman Sachs un 0,65%.