El sector financiero de EEUU anticipa caídas tras la investigación a Powell y la amenaza de Trump

Los valores del sector bancario y de los principales proveedores de servicios de pago de Estados Unidos aguardan la apertura de Wall Street con un generalizado pesimismo [...] De este modo, las acciones de Capital One bajaban un 7,3%; Citigroup un 3,59%; American Express se dejaba un 3,56%; JPMorgan un 2,19%; VISA un 1,94%; BofA un 1,86%; US BanCorp un 1,54%; Wells Fargo un 1,38% o Goldman Sachs un 0,65%.
| etiquetas: trump , powell , caidas , bolsa , economía
Lo del 10% tiene más miga de lo que parece. En EEUU las tarjetas te suelen venir con un modelo por defecto de pagos limitados al mes (p.e. gasta lo que quieras que yo solo te cobro hasta una cifra de por ejemplo, 2.000 dólares al mes) y lo que no pagas se acumula como deuda que paga intereses por los siglos de los siglos hasta que liquides. A lo mejor te empiezas acostumbrar a pagar 2.000 dólares al mes y la mitad son intereses de deudas anteriores. Y los intereses no son nada baratos por lo que tengo entendido.
Vamos, que el capar al 10% los intereses es recortarles los ingresos al 50% o menos.
Si se pone el precio del dinero demasiado barato, el dólar va a valer 0, y a la gente que presta no le suele gustar que le devuelvan papelillos sin valor, por muchos marines que tengas.