El sector defensa europeo necesita contratar 100.000 trabajadores adicionales

Un reciente informe de Morgan Stanley pone de relieve que el sector defensa europeo necesita contratar a más de 100.000 trabajadores adicionales, por lo que la mano de obra cualificada será un problema cada vez mayor.
Si lo hubieran hecho, la ESA sería a día de hoy la puta hostia espacial y las automovilísticas seguramente no estarían tan jodidas frente al poderío industrial chino.
Pero nos lideran subnormales de derechas y liberatas, votados por borregos criados por ellos mismos en sus sistemas educativos diseñados para fabricar lerdos útiles, así que lo que hay en el futuro es conatos de invasión a Rusia y finalmente guerras y catástrofes económicas y sociales.
No, no lo será, al menos en España.
Recordemos que la mayoría de nuestros técnicos están subempleados.
Que mejore un poco el mercado y algunos de ellos tengan un respiro no se puede calificar de problema.