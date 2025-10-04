edición general
El sector defensa europeo necesita contratar 100.000 trabajadores adicionales

Un reciente informe de Morgan Stanley pone de relieve que el sector defensa europeo necesita contratar a más de 100.000 trabajadores adicionales, por lo que la mano de obra cualificada será un problema cada vez mayor.

Supercinexin #2 Supercinexin *
Podrían haber dedicado todos estos esfuerzos económicos (ochocientos mil millones de euros apalabrados hasta 2030, 800.000.000.000€) a Ciencia y Tecnología públicas durante los últimos 20 años en vez de congelar y recortar por todas partes.

Si lo hubieran hecho, la ESA sería a día de hoy la puta hostia espacial y las automovilísticas seguramente no estarían tan jodidas frente al poderío industrial chino.

Pero nos lideran subnormales de derechas y liberatas, votados por borregos criados por ellos mismos en sus sistemas educativos diseñados para fabricar lerdos útiles, así que lo que hay en el futuro es conatos de invasión a Rusia y finalmente guerras y catástrofes económicas y sociales.
#4 Dav3n
#2 También han aprobado 400K para "ayudas al desarrollo", vamos, que al final son 800K + 400K porque ya sabemos qué pretenden desarrollar.
#1 cunaxa
por lo que la mano de obra cualificada será un problema cada vez mayor.
No, no lo será, al menos en España.
Recordemos que la mayoría de nuestros técnicos están subempleados.
Que mejore un poco el mercado y algunos de ellos tengan un respiro no se puede calificar de problema.
Ransa #3 Ransa
El otro día vi varias ofertas para expertos en sistemas optoelectrónicos, y otro para guerra electrónica, no creo que abunden esos perfiles
