El Secretario General de la ONU felicita a Irán por el aniversario de la Revolución Islámica (ENG)

El Secretario General de las Naciones Unidas envió un mensaje oficial felicitando al Presidente y al pueblo de la República Islámica de Irán por el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. En su mensaje, Guterres señaló que estas ocasiones también sirven como recordatorio de la importancia de la solidaridad, el diálogo y la responsabilidad compartida entre los países ante los acontecimientos mundiales

LinternaGorri
Será la señal pactado para que esta noche israel y usa inicien su guerra de agresión? Esta es la credibilidad que le queda a los aliados trumperos...
Dav3n
#1 Más bien el reconocimiento de que no hay nada que hacer en Irán salvo salir trasquilados :troll:

xD

Gran cagada de Trump reconocer ante las cámaras que las protestas fueron cosa suya... O no. Quizás es la forma de salir del entuerto que te han montado los seres de luz, quién sabe :troll:
