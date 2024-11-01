El Secretario General de la ONU felicita a Irán por el aniversario de la Revolución Islámica (ENG)

El Secretario General de las Naciones Unidas envió un mensaje oficial felicitando al Presidente y al pueblo de la República Islámica de Irán por el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. En su mensaje, Guterres señaló que estas ocasiones también sirven como recordatorio de la importancia de la solidaridad, el diálogo y la responsabilidad compartida entre los países ante los acontecimientos mundiales
