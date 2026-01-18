edición general
Sebastià Taltavull: «Me repugna que haya cristianos que vayan contra los más pobres»

El menorquín, obispo de Mallorca, ha lamentado que se rechace el acogimiento a migrantes llegados en patera mientras se recibe cada año a millones de turistas. El obispo de Mallorca, el menorquín Sebastià Taltavull, ha lamentado que se rechace el acogimiento a migrantes llegados en patera mientras se recibe cada año a millones de turistas: «Me ha repugnado siempre que haya cristianos con esa actitud, que van en contra de los más pobres y necesitados».

Supercinexin #1 Supercinexin
Éste obispo no le gustará mucho a Monseñor Argüello. Él es más de defender a los ricos, pobrecitos ellos, de la tiranía de los Estados y del Socialismo.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Qué falta de empatía por esa minoría explotada por el socialcomunismo estatal. xD
themarquesito #7 themarquesito *
Más cristianos deberían seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Mateo, 25:35-40:

"Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, necesité ropa y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve preso y me visitaste."
Entonces el justo responderá, "Señor, ¿cuándo os vimos hambriento y os dimos de comer, cuándo os vimos sediento y dimos de beber?¿Cuándo fuisteis forastero y os acogimos, cuándo estuvisteis sin ropa y os vestimos?¿Cuándo estuvisteis preso o enfermo y os visitamos?"
Responderá el Rey, "En verdad os digo que cuanto hagáis por el menor de estos mis hermanos y hermanas, lo hacéis por mí".
comadrejo #8 comadrejo *
#7 Un terreno peligroso adentrarse en el fundamentalismo de esas industrias.... :troll:

* Salmos 137:9
"Dichoso el que agarre y estrelle tus niños contra las piedras."

* Lucas 14:26
"Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo."
comadrejo #4 comadrejo
#3 En el caso de caritas España solo el 5% de la financiación proviene de la industria Vaticana.

www.caritas.es/main-files/uploads/2025/06/Memoria_Caritas_digital_low-
makinavaja #2 makinavaja
¿A cuantos inmigrantes acoge el Vaticano? :-D :-D :-D
colipan #3 colipan
#2 acoger no se, dar de comer a muchos, al César lo que es del cesar
Dakaira #6 Dakaira
Pero esti puntu no sabe para quien trabaja y los intereses que defiende?
Trasnochao.. .
