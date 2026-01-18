Sebastià Taltavull: «Me repugna que haya cristianos que vayan contra los más pobres»

El menorquín, obispo de Mallorca, ha lamentado que se rechace el acogimiento a migrantes llegados en patera mientras se recibe cada año a millones de turistas. El obispo de Mallorca, el menorquín Sebastià Taltavull, ha lamentado que se rechace el acogimiento a migrantes llegados en patera mientras se recibe cada año a millones de turistas: «Me ha repugnado siempre que haya cristianos con esa actitud, que van en contra de los más pobres y necesitados».
"Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, necesité ropa y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve preso y me visitaste."
Entonces el justo responderá, "Señor, ¿cuándo os vimos hambriento y os dimos de comer, cuándo os vimos sediento y dimos de beber?¿Cuándo fuisteis forastero y os acogimos, cuándo estuvisteis sin ropa y os vestimos?¿Cuándo estuvisteis preso o enfermo y os visitamos?"
Responderá el Rey, "En verdad os digo que cuanto hagáis por el menor de estos mis hermanos y hermanas, lo hacéis por mí".
* Salmos 137:9
"Dichoso el que agarre y estrelle tus niños contra las piedras."
* Lucas 14:26
"Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo."
www.caritas.es/main-files/uploads/2025/06/Memoria_Caritas_digital_low-
Trasnochao.. .