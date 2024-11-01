Scott Lucas profesor de Política Internacional: «Esta es la mayor crisis interna que ha afrontado Estados Unidos desde 1865, el final de la Guerra Civil estadounidense» [ENG]  

Yo sostendría que esta es la mayor crisis interna que ha afrontado el país desde 1865, que fue el final de la Guerra Civil. Y digo esto porque estos migrantes, no agitadores pagados ni comunistas como los han calificado funcionarios de Trump, sino migrantes que son residentes, están diciendo que saldrán a defender a sus comunidades pese a la amenaza de violencia contra ellos. Por otro lado, los funcionarios de Trump han redoblado el envío de más de sus agentes a Minnesota.