Scott Lucas profesor de Política Internacional: «Esta es la mayor crisis interna que ha afrontado Estados Unidos desde 1865, el final de la Guerra Civil estadounidense» [ENG]

Yo sostendría que esta es la mayor crisis interna que ha afrontado el país desde 1865, que fue el final de la Guerra Civil. Y digo esto porque estos migrantes, no agitadores pagados ni comunistas como los han calificado funcionarios de Trump, sino migrantes que son residentes, están diciendo que saldrán a defender a sus comunidades pese a la amenaza de violencia contra ellos. Por otro lado, los funcionarios de Trump han redoblado el envío de más de sus agentes a Minnesota.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Teniendo a la Gestapo asesinando a sangre fría a estadounidenses o secuestrando y torturando a inmigrantes… la cosa solo puede ir a peor
