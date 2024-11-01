edición general
Schumacher afirma que Honda "no olvida" las críticas de Fernando Alonso con McLaren

Ralf Schumacher ha explicado que las palabras del bicampeón hace ya diez años asegurando que el motor Honda era digno de GP2 dejaron mella en Japón.

#1 capitan.meneito
A ver si es que tenía razón...
8 K 85
ipanies #2 ipanies
Claro, una empresa como Honda jode su prestigio para putear a un españolito xD xD
6 K 74
#7 tpm1
#2 Prestigio y millones.
1 K 26
#8 burgerconqueso
#2 exacto "ah! tu otra vez, pues te vas a cagar, vamos a hacer una mierda de motor para joderte" xD xD xD xD
1 K 22
jonolulu #4 jonolulu *
Seguro que Alonso tampoco olvida aquella tremenda mierda de motor Honda
3 K 47
GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz
#4 ni eso ni el ferrarigate que le costo el podio tanto a alonso como hamilton en favor de raikonnen
1 K 15
#3 Luiskelele
Pues se están coronando con el de este año. Para taparle la boca podían sacar uno que mee al resto, me parecería más acertado.
1 K 26
#6 mstk
Por eso este año van a tener un motor de F3.
1 K 17

