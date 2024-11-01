Los satélites espía estadounidenses construidos por SpaceX envían señales en la “dirección equivocada" [ING]

Un investigador de satélites descubrió que unos 170 satélites Starshield, construidos por SpaceX para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) del gobierno estadounidense, han estado enviando señales en la dirección equivocada. Estos satélites espía de SpaceX están ayudando a la NRO a expandir considerablemente sus capacidades de vigilancia satelital, pero se desconoce el propósito de estas señales.