edición general
2 meneos
23 clics
Los satélites espía estadounidenses construidos por SpaceX envían señales en la “dirección equivocada" [ING]

Los satélites espía estadounidenses construidos por SpaceX envían señales en la “dirección equivocada" [ING]

Un investigador de satélites descubrió que unos 170 satélites Starshield, construidos por SpaceX para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) del gobierno estadounidense, han estado enviando señales en la dirección equivocada. Estos satélites espía de SpaceX están ayudando a la NRO a expandir considerablemente sus capacidades de vigilancia satelital, pero se desconoce el propósito de estas señales.

| etiquetas: satelites , espia , spacex , eeuu , direccion , equivocada
2 0 0 K 23 tecnología
7 comentarios
2 0 0 K 23 tecnología
jm22381 #2 jm22381
¿Tal vez están construyendo una red de jamming satelital para usar contra otras potencias? :tinfoil:
2 K 36
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Las envían a la base secreta de Musk en Arecibo desde donde va a lanzar su plan para el dominio del mundo.
0 K 20
gelatti #1 gelatti *
No se han registrado quejas públicas sobre interferencias causadas por las sorprendentes emisiones de Starshield. Sin embargo, el investigador que las descubrió afirma que ponen de manifiesto una preocupante falta de transparencia en la gestión del espectro radioeléctrico por parte del gobierno estadounidense y una falta de coordinación con otros países.

Scott Tilley, técnico en ingeniería y radioastrónomo aficionado de la Columbia Británica, descubrió las señales a finales de septiembre o…   » ver todo el comentario
1 K 18
gelatti #3 gelatti *
Independientemente de su propósito, Reaser afirmó que las emisiones probablemente fueron aprobadas por la NTIA y que la agencia seguramente consultó con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Añadió que, en el caso del uso del espectro federal, este tipo de decisiones no necesariamente se hacen públicas.

"La NRO tendría que coordinarlo a través de la NTIA para asegurarse de que no hubiera problemas de interferencia", dijo Reaser. "Y, dicho sea de paso, esto sucede con…   » ver todo el comentario
0 K 15
gelatti #4 gelatti
Normas internacionales de no interferencia

Si bien las agencias estadounidenses pueden no oponerse a las emisiones de Starshield, eso no garantiza que no surjan problemas con otros países. El artículo 4.4 de las regulaciones de la UIT establece que los Estados miembros no pueden asignar frecuencias que entren en conflicto con la Tabla de Asignación de Frecuencias, «salvo con la condición expresa de que dicha estación, al usar dicha frecuencia, no cause interferencias perjudiciales a una…   » ver todo el comentario
0 K 15
gelatti #5 gelatti
El descubrimiento de las señales de Starshield por parte de Tilley se produjo debido a un error al teclear, según declaró a NPR. "Estaba reiniciando algunos ajustes y, de repente, me encontré mirando la antena equivocada, la banda equivocada", explicó.

Quienes utilizan el espectro para transmisiones Tierra-espacio generalmente no tendrían motivos para escuchar transmisiones en las mismas frecuencias, comentó Tilley a Ars. Los satélites que utilizan la banda de 2025-2100 MHz para…   » ver todo el comentario
0 K 15
Malinke #7 Malinke
No leí ni la mitad, un poco por encima, estoy a otra cosa y no tengo ni idea del tema. Parece que dice que no coincide con lo que tendrían que hacer este tipo de satélites, pero hasta donde leí, no sabe nada más. Puede ser que estén haciendo lo que quieren que hagan por cualquier otro motivo que se le escape a este tío.
0 K 11

menéame