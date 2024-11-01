Los satélites espía estadounidenses construidos por SpaceX envían señales en la “dirección equivocada" [ING]

Un investigador de satélites descubrió que unos 170 satélites Starshield, construidos por SpaceX para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) del gobierno estadounidense, han estado enviando señales en la dirección equivocada. Estos satélites espía de SpaceX están ayudando a la NRO a expandir considerablemente sus capacidades de vigilancia satelital, pero se desconoce el propósito de estas señales.
Scott Tilley, técnico en ingeniería y radioastrónomo aficionado de la Columbia Británica, descubrió las señales a finales de septiembre o
"La NRO tendría que coordinarlo a través de la NTIA para asegurarse de que no hubiera problemas de interferencia", dijo Reaser. "Y, dicho sea de paso, esto sucede con
Si bien las agencias estadounidenses pueden no oponerse a las emisiones de Starshield, eso no garantiza que no surjan problemas con otros países. El artículo 4.4 de las regulaciones de la UIT establece que los Estados miembros no pueden asignar frecuencias que entren en conflicto con la Tabla de Asignación de Frecuencias, «salvo con la condición expresa de que dicha estación, al usar dicha frecuencia, no cause interferencias perjudiciales a una
Quienes utilizan el espectro para transmisiones Tierra-espacio generalmente no tendrían motivos para escuchar transmisiones en las mismas frecuencias, comentó Tilley a Ars. Los satélites que utilizan la banda de 2025-2100 MHz para