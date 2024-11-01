edición general
Sarah Santaolalla, capítulo VII: El machismo no entiende de siglas

"No necesitamos héroes, necesitamos ayuda. Ayuda para erradicar el machismo de las instituciones"

Torrezzno #1 Torrezzno *
Esta misma Sarah?

"Qué democracia más débil si por. 4 cerdos y sin sentencias judiciales pueda caer un gobierno.
Harta que machistas me digan cómo sentirme por lo de Salazar.
Es muy grave pero el gobierno lo está haciendo muy bien"

Parecen dos personas diferentes. Jekyll y Ms Hyde.

x.com/maria_LAtatus/status/1999448150008840682
#3 mancebador *
#1 Parecen dos personas diferentes. Jekyll y Ms Hyde.

No, es la misma persona, solo que una sin absolutamente ninguna clase de criterio propio más allá del argumentario que le mandan a primera hora desde el partido.
#2 dclunedo
Tontaolalla como musa progresista :troll: :pagafantas:
loborojo #4 loborojo
#2 ¿Cuánto donaste a revuelta para la Dana?
#5 dclunedo
#4 El Pisuerga pasa por Fachadolid... :troll:
