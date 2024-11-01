Santiago Segura. Con amiguetes así...

Por aquel ecosistema rondaba también habitualmente Santiago Segura. Había pasado por Cinema Jove con el corto Relatos de la medianoche (1989), al que seguirían Evilio (1992), Perturbado (1993), que le proporcionó su primer Goya, o Evilio vuelve (El purificador) (1995), usando siempre la marca Amiguetes Entertainment, convertida legalmente en empresa productora desde 1994. Se le distinguía con facilidad porque no era raro que coronara su cabeza con una extravagante gorra de hélice, lo que permitía deducir desde el primer vistazo que era un tipo