Santander, BBVA y CaixaBank disparan su riesgo a la deuda pública a casi 500.000 millones

Los grandes bancos amasan más y más deuda pública cada año. Santander, BBVA y CaixaBank han disparado en el último ejercicio completo su exposición a los bonos soberanos de países de todo el mundo y ya acumulan una cantidad ingente: casi 500.000 millones de euros. Sus carteras crecen a un ritmo interanual de doble dígito.
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El gobierno más endeudado de la tierra no gasta apenas en servicios sociales y encima va pregonando las bondades de no tener deuda.
La nota final; por qué tanta gente que no tiene puta idea de economia tiene las ideas tan claras sobre impuestos y finanzas?