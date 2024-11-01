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Santander, BBVA y CaixaBank disparan su riesgo a la deuda pública a casi 500.000 millones

Santander, BBVA y CaixaBank disparan su riesgo a la deuda pública a casi 500.000 millones

Los grandes bancos amasan más y más deuda pública cada año. Santander, BBVA y CaixaBank han disparado en el último ejercicio completo su exposición a los bonos soberanos de países de todo el mundo y ya acumulan una cantidad ingente: casi 500.000 millones de euros. Sus carteras crecen a un ritmo interanual de doble dígito.

| etiquetas: bancos , deuda , especulación , empresas
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2 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Todos los gobiernos funcionan con deuda pública, simplemente porque es más eficiente pedir prestado y empezar a rentabilizar que detraer mediante ahorro y gastas después.
El gobierno más endeudado de la tierra no gasta apenas en servicios sociales y encima va pregonando las bondades de no tener deuda.

La nota final; por qué tanta gente que no tiene puta idea de economia tiene las ideas tan claras sobre impuestos y finanzas?
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
TRADUCCIÓN: pasan de abrir más el grifo del crédito a privados porque pueden especular mucho y bien con la deuda pública ("deuda pública" es lo que te van a sangrar a impuestos NO para pagar los servicios públicos sino para pagar los intereses a estos bancos de una deuda que han generado en tu nombre esas instituciones tan chupiguays que dicen cuidar de ti! no es maravilloso?)
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menéame