Sanidad refuerza la vigilancia ante los casos de bebés hospitalizados tras beber leche de fórmula
Pedro Gullón, Director General de Salud Pública, explica que uno de los niños estuvo en la UCI pero tenía características que 'no parecían sintomatológicamente relacionadas' con la presencia de la toxina cereulida
actualidad
obmultimedia
Os ahorro el click dado que no lo dice.
La leche de formula es de Nidina (NESTLE)
Al diario se le ha "pasado" nombrarlo vete tu a saber.
