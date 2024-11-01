Sanidad precintó el crematorio de San Fernando de Henares tras una denuncia por restos sin incinerar que acababan en la basura

La denuncia sostiene que durante meses parte de los cuerpos no se incineraban correctamente y acababan fuera del horno, siendo recogidos posteriormente y depositados en bolsas de basura. Los familiares aseguran además que no habrían recibido todas las cenizas de sus allegados. El escrito advierte también de la posible mezcla de restos humanos, al señalar que «es bastante posible que se hayan mezclado restos humanos de unos fallecidos con otros y se hayan entregado a las familias equivocadas».