edición general
4 meneos
16 clics
Sanidad identifica un posible caso de hantavirus en España

Sanidad identifica un posible caso de hantavirus en España

Una mujer que viajó en el vuelo en el que se intentó trasladar a Ámsterdam a la pasajera del crucero Hondius, que finalmente falleció en Johannesburgo, ha sido aislada tras presentar síntomas en Alicante

| etiquetas: hantavirus , alicante , españa
4 0 1 K 37 actualidad
1 comentarios
4 0 1 K 37 actualidad

menéame