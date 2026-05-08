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Sanidad investiga un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante

Sanidad investiga un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de un caso sospechoso, una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo

| etiquetas: hantavirus , alicante
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6 comentarios
8 1 0 K 90 actualidad
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
F. Simon, calienta que sales
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#6 Grahml
#5 Simón ya salió.

Fernando Simón asegura que el crucero con hantavirus no presenta un riesgo alto
www.meneame.net/story/fernando-simon-pide-calma-ante-posible-llegada-c
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: tsch tsch que viene, que viene, tsch, tsch, que viene, que viene
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Harkon #3 Harkon
Serán como mucho uno o dos casos... :shit: :shit:
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Sawyer76 #2 Sawyer76
Bah, serán solo uno o dos casos.
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Metabarón #4 Metabarón
Mierda. Ya estamos xD
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menéame