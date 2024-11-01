edición general
5 meneos
8 clics
Sanción y censura a periodistas en la Unión Europea: Entrevista a Hüseyin, periodista alemán

Sanción y censura a periodistas en la Unión Europea: Entrevista a Hüseyin, periodista alemán  

En esta entrevista exclusiva de Canal Red, Irene Zugasti analiza la realidad de Hüseyin Doğru , el periodista alemán fundador de red.media, que ha sido sentenciado a la "muerte civil" por la Unión Europea. Sin juicio, sin derecho a defensa y sin pruebas judiciales, Hüseyin ha pasado de informar sobre las protestas contra el genocidio en Gaza en Alemania y la deriva belicista de la OTAN a ver sus cuentas bloqueadas y su vida profesional aniquilado.

| etiquetas: sanción , censura , hüseyin , periodistas , ue
4 1 1 K 45 actualidad
5 comentarios
4 1 1 K 45 actualidad
cocolisto #2 cocolisto *
Relacionada aunque desde el país trumpista.
www.meneame.net/story/ni-visa-ni-airbnb-ni-netflix-asi-vive-juez-lista
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
¿Tiene un nombre de fundamento o no?
0 K 17
cocolisto #3 cocolisto
#1 Sí, represión, censura y persecución. No creas que es poco.
0 K 20
Pertinax #4 Pertinax
#3 Tan solo preguntaba por su nombre, tanta Red social y tanta leche. Hablan de Hüseyin Doğru, fundador de Red Media.
1 K 37
cocolisto #5 cocolisto *
#4 Puis sí, tiene un nombre y llevas razón que en la entradilla no lo pone que si en las etiquetas.
Gracias y la he corregido.
0 K 20

menéame