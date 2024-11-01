Sanción y censura a periodistas en la Unión Europea: Entrevista a Hüseyin, periodista alemán  

En esta entrevista exclusiva de Canal Red, Irene Zugasti analiza la realidad de Hüseyin Doğru , el periodista alemán fundador de red.media, que ha sido sentenciado a la "muerte civil" por la Unión Europea. Sin juicio, sin derecho a defensa y sin pruebas judiciales, Hüseyin ha pasado de informar sobre las protestas contra el genocidio en Gaza en Alemania y la deriva belicista de la OTAN a ver sus cuentas bloqueadas y su vida profesional aniquilado.