Sanción y censura a periodistas en la Unión Europea: Entrevista a Hüseyin, periodista alemán  

En esta entrevista exclusiva de Canal Red, Irene Zugasti analiza la realidad de Hüseyin Doğru , el periodista alemán fundador de red.media, que ha sido sentenciado a la "muerte civil" por la Unión Europea. Sin juicio, sin derecho a defensa y sin pruebas judiciales, Hüseyin ha pasado de informar sobre las protestas contra el genocidio en Gaza en Alemania y la deriva belicista de la OTAN a ver sus cuentas bloqueadas y su vida profesional aniquilado.
| etiquetas: sanción , censura , hüseyin , periodistas , ue
www.meneame.net/story/ni-visa-ni-airbnb-ni-netflix-asi-vive-juez-lista
Gracias y la he corregido.