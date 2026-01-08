Sánchez plantea enviar tropas españolas también a Palestina y pide a Europa evitar el "vasallaje" frente a EEUU en plena tensión por Groenlandia

Pedro Sánchez ha trazado las líneas generales de la política exterior de España en la inauguración de la Conferencia de Embajadores y Embajadoras. Entre los planteamientos que ha esbozado está el de pedir al Congreso permiso para enviar tropas españolas a Palestina, además de a Ucrania. Asimismo, ha exigido a Europa firmeza y no situarse en una relación de "vasallaje" frente a EEUU, en plena tensión por las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia.