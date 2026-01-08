Sánchez plantea enviar tropas españolas también a Palestina y pide a Europa evitar el "vasallaje" frente a EEUU en plena tensión por Groenlandia

Pedro Sánchez ha trazado las líneas generales de la política exterior de España en la inauguración de la Conferencia de Embajadores y Embajadoras. Entre los planteamientos que ha esbozado está el de pedir al Congreso permiso para enviar tropas españolas a Palestina, además de a Ucrania. Asimismo, ha exigido a Europa firmeza y no situarse en una relación de "vasallaje" frente a EEUU, en plena tensión por las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia.
Prohibir que te vendan algo, fuerza a que lo fabriques tú mismo. A Europa le vendría muy bien
Migrar todos los sistemas operativos, aplicaciones y servicios no es algo que sea barato o se pueda hacer en dos dias. En algunos casos ni sera posible.
Deberiamos ir preparandonos para cortar el cordón umbilical, pero en un mundo en el que todo funciona con la informatica y dependemos tanto de las plataformas americanas, somos rehenes.