Sánchez plantea enviar tropas españolas también a Palestina y pide a Europa evitar el "vasallaje" frente a EEUU en plena tensión por Groenlandia

Pedro Sánchez ha trazado las líneas generales de la política exterior de España en la inauguración de la Conferencia de Embajadores y Embajadoras. Entre los planteamientos que ha esbozado está el de pedir al Congreso permiso para enviar tropas españolas a Palestina, además de a Ucrania. Asimismo, ha exigido a Europa firmeza y no situarse en una relación de "vasallaje" frente a EEUU, en plena tensión por las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia.

Javi_Pina #2 Javi_Pina *
Europa solo tiene un poder y no es militar es la compra y lo ha usado solo contra Rusia, porque contra EEUU no lo ha hecho ni con el arancel no-reciproco. Tampoco contra Israel.
Rigal_ #6 Rigal_
#2 con toda la administración europea, las empresas privadas y la defensa dependiendo de Microsoft, Amazon y Google, nos iban a bajar los humos rápido.
#8 omega7767
#6 y les saldría el tiro por la culata.

Prohibir que te vendan algo, fuerza a que lo fabriques tú mismo. A Europa le vendría muy bien
Rigal_ #9 Rigal_
#8 mira a Alemania entrando en recesión por algo tan pequeño como cambiar de proveedor de gas.

Migrar todos los sistemas operativos, aplicaciones y servicios no es algo que sea barato o se pueda hacer en dos dias. En algunos casos ni sera posible.

Deberiamos ir preparandonos para cortar el cordón umbilical, pero en un mundo en el que todo funciona con la informatica y dependemos tanto de las plataformas americanas, somos rehenes.
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
También pedirá permiso para enviar tropas a la Luna, eso si, siempre y cuando se firme la paz entre marcianos y venusianos. :shit:
tul #5 tul
Podría empezar cerrando rota pero sera solo postrero como siempre con el psoe
#3 Horkid
Como siempre diciendo una cosa y haciendo otra:
#7 Juantxi
No podremos defender Groenlandia. El Tío Sam ha operado bien, hemos roto con Rusia y ahora dependemos más de él. En cualquier conflicto que afecte a Europa estamos vencidos. Habrá que abandonar la NATO para empezar.
thirdman #10 thirdman
Si como ahora que no compramos tecnología de Israel para airbus
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Parecemos con en la epoca de estudiante, a la orco tipica que si ñiñiñi metiendonos en todos los fregaos para hacernos el guay, curiosamente luego los primeros en achantarse, y teniendo esto hecho un desastre, con el habibi ahi abajo y el estrecho que es el coño de la bernarda, asi nos va
