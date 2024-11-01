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Sánchez, a Feijóo: El pacto extremeño PP-Vox da una "patada a la Constitución" al "violar" el principio de igualdad

Sánchez, a Feijóo: El pacto extremeño PP-Vox da una "patada a la Constitución" al "violar" el principio de igualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el PP por su pacto con Vox en Extremadura, ya que, según ha dicho, "viola" el "principio de igualdad" entre ciudadanos y el "principio de no discriminación". Además, ha recriminado al Partido Popular que apueste por un "frenazo" a las energías renovables y el "desmantelamiento de lo público". Así ha respondido en el Pleno del Congreso a Feijóo, quien no ha hecho ninguna alusión a ese acuerdo para investir a la 'popular' María Guardiola --cuyo debate continúa hoy

| etiquetas: sanchez.feijóo , pacto , extremeño , pp.vox
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3 comentarios
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#1 Pitchford
El principio de igualdad de la Constitución ya fue violado hace años, así que a partir de ahí quedó anulado supongo..
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#3 DenisseJoel
#1 Y también entonces con el apoyo del PP, curioso.
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manzitor #2 manzitor
El mismo PP que decía que la ley de amnistía era poco menos que borrar el principio de igualdad en España. Pero como ahora los perjudicados son pobres y extranjeros, no pasa nada. Y los miserables de Junts pidiendo elecciones a un PSOE que ha pagado un altísimo precio por los caprichos de Puigdemont.
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menéame