Sánchez, a Feijóo: El pacto extremeño PP-Vox da una "patada a la Constitución" al "violar" el principio de igualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el PP por su pacto con Vox en Extremadura, ya que, según ha dicho, "viola" el "principio de igualdad" entre ciudadanos y el "principio de no discriminación". Además, ha recriminado al Partido Popular que apueste por un "frenazo" a las energías renovables y el "desmantelamiento de lo público". Así ha respondido en el Pleno del Congreso a Feijóo, quien no ha hecho ninguna alusión a ese acuerdo para investir a la 'popular' María Guardiola --cuyo debate continúa hoy