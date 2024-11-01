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Sánchez envía "un abrazo" a México tras el "espectáculo" de Ayuso

Sánchez envía "un abrazo" a México tras el "espectáculo" de Ayuso

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido enviar este domingo "un abrazo al pueblo hermano mexicano" tras el "espectáculo" que, en su opinión, ha dado la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a México.

| etiquetas: pedro sánchez , ayuso , méxico , claudia sheinbaum
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8 comentarios
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A.more #3 A.more
Lo peor es que ella está ida pero el PP la apoya
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
#3 Lo peor es que hay españoles que la votan porque, porque, porque...
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
La critica a Ayuso es muy sencilla, da vergüenza ajena, no hace falta decir más.
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A.more #1 A.more
Habrá que ir perdiendo perdón para no quedar como la cateta
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Findeton #4 Findeton
Eso, un abrazo a los cárteles que controlan México y que tanto amas...
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 De quien hablas, de Feijoó?
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Andreham #7 Andreham
#4 ¿Sánchez? Pero si lo más probable es que la liberrata que tienes en el panteón no haya pedido escolta porque estaba de contacto con narcos.

Por eso sus viajes entre Miami y México.
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Nube_Gris #8 Nube_Gris
#4 Un abrazo a palestina ≠ un abrazo a Hamas.

Por favor, ya está bien de interpretar todo como nos sale de la punta del aquello, de la forma más interesada o de la forma más dañina... que la derecha se agarra a una mierda hirviendo con tal de lanzarla contra el PSOE y contra Sánchez.
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menéame