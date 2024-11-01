Sánchez envía "un abrazo" a México tras el "espectáculo" de Ayuso

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido enviar este domingo "un abrazo al pueblo hermano mexicano" tras el "espectáculo" que, en su opinión, ha dado la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a México.
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Por eso sus viajes entre Miami y México.
Por favor, ya está bien de interpretar todo como nos sale de la punta del aquello, de la forma más interesada o de la forma más dañina... que la derecha se agarra a una mierda hirviendo con tal de lanzarla contra el PSOE y contra Sánchez.