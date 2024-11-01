edición general
El Sánchez diabólico que se comerá a la democracia y a los niños

No hay semana en la que la derecha no anuncie otro plan diabólico de Sánchez para acabar con la democracia en España. A veces esos avisos macabros los hace gente que ya había anunciado tiempo atrás el fin del Estado de derecho, por ejemplo con la ley de amnistía. Se ve que luego resucitó de alguna manera y que Sánchez vuelve a intentar finiquitarlo.

Thornton #1 Thornton
“Quiere que en las próximas elecciones empiece un proceso que acabe con él presidiendo la III República”. Y con esa presidencia, obtendría “la inviolabilidad” que le libraría de sus problemas con la justicia.

Meneantes de derechas dando credibilidad a esa información inventada por El Confidencial en 3, 2, 1...
#4 ddomingo
El diario cada vez mas descarado con su propaganda.
#6 kasianowsky
#4 Si. Igual que tu con la tuya
#7 ddomingo
#6 Yo no soy un medio de comunicación ni cobro dinero público.
platypu #3 platypu
Viva Pedro!!
#2 pirat
No extraña si la alternativa es el torpee de tontoo
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues a mi me recuerda mas al bunker del 45, en plena crisis psicoticas alejada de toda realidad
