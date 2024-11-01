El Sánchez diabólico que se comerá a la democracia y a los niños

No hay semana en la que la derecha no anuncie otro plan diabólico de Sánchez para acabar con la democracia en España. A veces esos avisos macabros los hace gente que ya había anunciado tiempo atrás el fin del Estado de derecho, por ejemplo con la ley de amnistía. Se ve que luego resucitó de alguna manera y que Sánchez vuelve a intentar finiquitarlo.